Comandante do IRGC do Irã ameaça matar Trump e Mike Pompeo: 'Se Deus quiser'

Na sexta-feira (24), ao anunciar na TV que o Irã desenvolveu um míssil de cruzeiro com alcance de 1.650 quilômetros, o brigadeiro-general da Força Aeroespacial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), Amir Ali Hajizadeh, também falou sobre vingar a morte do general Qassem Soleimani.