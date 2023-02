EUA gastam mais na Ucrânia do que queimaram no Afeganistão – pesquisador – CMIO

A ajuda militar de Washington a Kiev excede seus gastos anuais para combater a guerra mais longa da América, mostrou uma análise da Statista

O governo do presidente Joe Biden desembolsou mais dinheiro em ajuda militar para ajudar a Ucrânia a combater a Rússia do que os EUA gastaram anualmente para combater sua própria guerra no Afeganistão, segundo dados compilados pela empresa de pesquisa alemã Statista.

A ajuda militar dos EUA à Ucrânia até meados de janeiro, abrangendo os primeiros 11 meses do conflito, totalizou US$ 46,6 bilhões, disse Statista em um relatório esta semana, citando dados do Kiel Institute for the World Economy. Isso se compara a um gasto militar anual médio de US$ 43,4 bilhões, em dólares de 2022, durante os primeiros dez anos da guerra do Afeganistão.

"Ao calcular os custos médios anuais de guerras anteriores nas quais os Estados Unidos estiveram envolvidos, a verdadeira magnitude das despesas de ajuda do país à Ucrânia pode ser vista", disse. disse o jornalista de dados Statista Martin Armstrong. O total da Ucrânia não inclui US$ 5 bilhões adicionais em armas e equipamentos que o Pentágono enviou a Kiev, disse ele.













Os números também excluem a ajuda não militar, como os US$ 4,5 bilhões que Biden prometeu para financiar pensões, salários do governo e outros gastos públicos. Ao todo, Washington alocou US$ 113 bilhões em ajuda à Ucrânia, e vários funcionários do governo prometeram continuar apoiando Kiev. “por quanto tempo for necessário.”

Alguns legisladores de Washington, como o democrata Seth Moulton, de Massachusetts, e a republicana Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, chamaram a crise da Ucrânia de “guerra por procuração” que os EUA e a OTAN estão travando contra a Rússia. Notavelmente, mesmo sem enviar tropas oficialmente para a Ucrânia ou se declarar parte direta do conflito, os EUA estão gastando mais do que gastaram para financiar sua própria guerra – na verdade, a guerra mais longa da história do país.

Quando convertidos para dólares de 2022, os gastos militares dos EUA foram muito maiores no Vietnã, com uma média de US$ 90,9 bilhões de 1965 a 1975; Iraque, totalizando US$ 125,1 bilhões por ano de 2003 a 2010; e a Coréia, onde a taxa anual foi de US$ 138,2 bilhões de 1950 a 1953.

Os legisladores republicanos, que conquistaram o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato de novembro passado, pediram uma supervisão mais rígida da ajuda dos EUA à Ucrânia. Onze republicanos da Câmara dos EUA apresentaram um projeto de lei no início deste mês pedindo a suspensão imediata do programa de ajuda.