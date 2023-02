A UE impôs sanções contra Vyshinsky

O diretor executivo do grupo de comunicação social Rossiya Segodnya, Kirill Vyshinsky, está incluído no décimo pacote de sanções da UE contra a Rússia , avança um documento publicado no jornal oficial da UE.

Além de Vyshinsky, o apresentador de TV, vice-diretor geral do Channel One Kirill Kleimenov e vice-diretor geral do National Media Group Alexander Akopov, apresentador de TV e primeiro vice-diretor geral da All-Russian State Television and Radio Broadcasting Company Andrei Kondrashov, e o editor-chefe do canal de TV Rossiya-24, Yevgeny Bekasov, foram incluídos na lista de sanções da UE.