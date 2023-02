Ucrânia ‘mais ameaçada’ pela China – Bolton — CMIO

O ex-conselheiro de segurança nacional dos EUA diz esperar que Pequim fique do lado de Moscou em questões-chave

O ex-diplomata norte-americano John Bolton diz duvidar que a China possa legitimamente manter uma posição de neutralidade no conflito Rússia-Ucrânia, mesmo quando Pequim pediu um cessar-fogo e a retomada das negociações de paz um ano após o lançamento da operação militar de Moscou na Ucrânia.

Bolton, que conquistou uma reputação de posturas agressivas e intervencionistas na política externa ao longo de sua carreira política, tem sido um crítico proeminente das políticas da China no que se refere a uma Taiwan independente e ao suposto roubo sancionado pelo Estado de propriedade intelectual ocidental. Na sexta-feira, ele disparou outra salva contra Pequim e a natureza de seu relacionamento com a Rússia.

“Muitos dos chamados especialistas disseram que a China ficou consternada com a invasão da Ucrânia pela Rússia ”, Bolton disse ao Washington Post. “Acho que vimos nos últimos dias uma prova positiva de que isso não é verdade.”

Bolton acrescentou que a China aumentou suas importações de gás e petróleo de fornecedores russos para compensar o impacto das sanções ocidentais e sugeriu que o roteiro da China para a paz na Ucrânia provavelmente teria sido, disse ele, assinado por Moscou.













“Então, para ser claro, acho que a China está nisso com os dois pés do lado da Rússia”, ele disse. “E embora eu certamente não diminua a ameaça que a China representa para Taiwan e países do leste e sul da Ásia, eu diria que o país mais ameaçado no mundo hoje pela China é a Ucrânia.”

Bolton, que foi um importante conselheiro no governo de Donald Trump por um período de 17 meses entre abril de 2018 e setembro de 2019, acrescentou que acredita “Os russos e os chineses estão nisso juntos”, referindo-se ao conflito na Ucrânia como um “guerra mundial”.

“Os chineses, desde o início, politicamente, e acho que militarmente, apoiaram a Rússia”, disse. Bolton explicou. “E o outro lado concomitante disso é que se a China, por exemplo, tentasse atacar Taiwan, ou lançar um bloqueio em torno dela, eles esperariam que a Rússia os protegesse.”

O documento de mediação da paz da China de 12 pontos, divulgado na sexta-feira, pedia o fim das hostilidades na Ucrânia, bem como a remoção das sanções ocidentais à Rússia.

No entanto, a postura de Pequim foi criticada no Ocidente por ser prejudicada pelo apoio diplomático e econômico do país à Rússia. Várias autoridades ocidentais também alertaram que a China pode estar considerando fornecer armas a Moscou – uma afirmação que Pequim nega.