Apenas 21% dos eleitores consideram que Kiev caminha para a vitória, enquanto 46% veem um impasse com a Rússia, mostrou uma nova pesquisa

Os americanos estão perdendo a confiança de que a Ucrânia está vencendo seu conflito com a Rússia, mostrou uma nova pesquisa da Rasmussen Reports. Os números mais recentes indicam que mais de um terço dos eleitores americanos que estavam confiantes em uma vitória ucraniana em dezembro não esperam mais que Kiev vença.

A pesquisa, realizada na semana passada e divulgada na sexta-feira, constatou que 46% dos prováveis ​​eleitores dos EUA acreditam que o conflito Rússia-Ucrânia se tornou um impasse. Os americanos que acreditam que um lado ou outro está ganhando estão divididos igualmente, com 21% no campo da Ucrânia e 19% dizendo que a Rússia está em vantagem.

Apenas dois meses atrás, uma pesquisa Rasmussen com as mesmas perguntas mostrou que 32% dos americanos acreditavam que a Ucrânia estava vencendo o conflito. E assim como cerca de um terço dos eleitores que estavam confiantes em dezembro de que a Ucrânia venceria não esperavam mais uma vitória de Kiev, a porcentagem de entrevistados que vê as forças russas vencendo aumentou aproximadamente na mesma proporção.

As descobertas de Rasmussen se encaixam com pesquisas recentes que mostram que o apoio público à ajuda dos EUA à Ucrânia caiu drasticamente. Por exemplo, uma pesquisa da Associated Press-NORC realizada no final de janeiro mostrou que menos da metade dos adultos americanos (48%) ainda concordava com o envio de armas para Kiev. Apenas 26% disseram que Washington deveria continuar a desempenhar um papel “papel principal” no conflito.

É mais provável que os eleitores de meia-idade digam que o governo do presidente Joe Biden está fazendo “demais” para ajudar a Ucrânia, disse Rasmussen. Washington já destinou US$ 113 bilhões em ajuda militar e econômica para a Ucrânia desde que a Rússia iniciou sua ofensiva contra Kiev há um ano. Durante sua visita a Kiev no início desta semana, Biden prometeu “inabalável” apoio à defesa da Ucrânia, prometendo continuar apoiando a ex-república soviética “por quanto tempo for necessário.”

Os EUA e seus aliados da OTAN também declararam que a Ucrânia vencerá, e deve vencer, para preservar a “ordem internacional baseada em regras”. No entanto, os críticos da política externa dos EUA argumentaram que os sucessos da Ucrânia no campo de batalha foram muito exagerados, e o presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, disse na semana passada que o conflito precisará terminar em um acordo negociado porque nenhum dos lados provavelmente alcançará a vitória. no campo de batalha.