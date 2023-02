Pequim afirmou que, enquanto o bloco se apegar a uma “mentalidade da Guerra Fria”, o mundo será atormentado por conflitos

O mundo continuará a ser assolado por guerras e turbulências geopolíticas enquanto a Otan continuar se comportando como se ainda estivesse lutando na Guerra Fria e a Cortina de Ferro nunca caísse, disse o Ministério das Relações Exteriores da China na sexta-feira.

“O apego à mentalidade da Guerra Fria leva ao antagonismo e ao confronto”, disse o porta-voz do ministério, Wang Wenbin, a repórteres em um briefing em Pequim. “O fim da Guerra Fria há mais de três décadas não significa o fim do pensamento de soma zero e da mentalidade da Guerra Fria. O Muro de Berlim foi derrubado, mas a cerca da ideologia e dos preconceitos baseados em valores ainda permanece.”

Wang fez seus comentários quando Pequim marcou o aniversário de um ano da operação militar da Rússia na Ucrânia. Mais cedo na sexta-feira, o ministério divulgou um plano de 12 pontos para pôr fim aos combates – um roteiro que o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, considerou insuficiente. “credibilidade” porque a China manteve seus laços estreitos com a Rússia.

Wang observou que a OTAN, que foi formada em 1949 para fornecer segurança coletiva contra a União Soviética, continua a existir mais de três décadas após o colapso da URSS. O bloco militar ocidental “A Even busca constantemente ir além de sua zona de defesa tradicional e escopo e alimentar tensões e criar problemas na Ásia-Pacífico”, ele disse.

Se essa mentalidade da Guerra Fria persistir e não for controlada, o confronto e a crise serão o que o futuro reserva para todos nós”.

A China manteve a neutralidade em relação à crise na Ucrânia, apesar da intensa pressão dos EUA e de seus aliados da OTAN para condenar a Rússia. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, ameaçou na quinta-feira que Pequim enfrentaria “consequências sérias” se ajudar a Rússia a escapar das sanções de Washington ou fornecer ajuda a Moscou.













“Certamente continuaremos a esclarecer o governo chinês e as empresas e bancos em sua jurisdição sobre quais são as regras em relação às nossas sanções e as graves consequências que enfrentariam por violá-las”, disse. Yellen disse na cúpula do G20 em Nova Delhi.

Wang acusou Washington de aplicar dois pesos e duas medidas, insistindo no respeito pela soberania da Ucrânia, mesmo quando os EUA violam arbitrariamente a soberania de outras nações. Ele também repreendeu o embaixador dos Estados Unidos em Pequim, Nicholas Burns, por rejeitar um relatório chinês sobre a hegemonia dos EUA como “propaganda grosseira e indigna de um grande poder.” Wang disse que “Gostaríamos de dizer ao embaixador dos EUA que a diplomacia coercitiva e de braço forte é o que realmente não vale a pena para uma grande potência.”