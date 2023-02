Chefe do Chelsea revela ameaças de morte – CMIO

Graham Potter supervisionou uma série de resultados ruins em Stamford Bridge, apesar da onda de gastos gigantescos do clube

Graham Potter, técnico do Chelsea, gigante da Premier League, disse à mídia na sexta-feira que ele e sua família receberam ameaças de morte anônimas em meio à recente má forma do clube.

O Chelsea venceu apenas dois de seus últimos 14 jogos, apesar de gastar mais de US$ 600 milhões em jogadores durante as duas últimas janelas de transferência – com a derrota em casa por 1 a 0 no fim de semana passado para o último lugar da liga, o Southampton, recebeu uma cacofonia de zombarias do Fiéis de Stamford Bridge.

“As pessoas têm uma percepção de que não me importo”, Potter disse, dirigindo-se à mídia em uma coletiva de imprensa na sexta-feira antes do confronto do Chelsea com o rival londrino Tottenham no domingo.

“No que isso se baseia? Como você sabe? Você poderia perguntar à minha família como tem sido a vida para mim e para eles”, ele explicou. “Não tem sido nada agradável. Recebi alguns e-mails não particularmente legais, que queriam que eu morresse e que meus filhos morressem. Isso obviamente não é agradável de receber.”













Potter foi contratado como técnico do Chelsea em setembro para substituir o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, Thomas Tuchel, a pedido do presidente Todd Boehly – o empresário americano que completou a aquisição do clube em maio passado de seu ex-proprietário Roman Abramovich.

O inglês era considerado um dos jovens treinadores mais conceituados do futebol inglês quando chegou ao Chelsea vindo do Brighton. Apesar do início ruim de seu mandato, no entanto, ele disse que seus problemas são insignificantes em comparação com os problemas do mundo real enfrentados por muitos.

“A vida é dura para muita gente” ele disse. “Ninguém realmente quer se importar com os treinadores da Premier League. Às vezes a vida não é justa. Não é como se eu estivesse reclamando disso. Você me pergunta ‘É difícil?’ Eu digo ‘Sim, é difícil.’ Você sofre. Você fica chateado. Quando você está em particular, você demonstra emoção real com sua família.

“Há um ponto a ser considerado, mas o mundo é duro. Estamos passando por uma crise de energia, uma crise de custo de vida. As pessoas estão em greve a cada duas semanas. Ninguém quer ouvir sobre o pobre técnico da Premier League.”

Potter e o Chelsea terão a oportunidade de interromper sua queda no domingo, quando enfrentarem o rival Tottenham em um confronto crucial da Premier League para ambos os lados – mas outro resultado ruim e a inquietação nas arquibancadas em Stamford Bridge provavelmente aumentarão em decibéis.