Analista: pela paz mundial, a OTAN deveria ter sido desmantelada após o fim da Guerra Fria

O historiador defende que a atual situação era “perfeitamente evitável” e cita as perspectivas expressas por Jack Matlock, embaixador dos EUA em Moscou durante as gestões de Ronald Reagan e George H. W. Bush (1987-1991), em um artigo intitulado “I was there: NATO and the origins of the Ukraine crisis” (“Eu estava lá: a OTAN e as origens da crise na Ucrânia”, em tradução livre) e em uma entrevista concedida ao jornal Democracy Now, em fevereiro de 2022, que fazem um paralelo entre a Crise dos Mísseis e o início do conflito na Ucrânia.