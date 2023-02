A repressão do Freedom Convoy no Canadá não foi a última nem a pior – CMIO

O relatório sobre o uso do governo da Lei de Emergências contra os manifestantes da Covid-19 diz que foi justo e eficaz. Então espere mais como ele

O relatório final sobre o uso da Lei de Emergências pelo governo canadense em meio aos protestos de caminhoneiros em todo o país no ano passado contra os mandatos da vacina Covid-19 está disponível e é em grande parte um roteiro para maior controle do governo.

O ex-conselheiro do Partido Liberal Canadense que se tornou juiz, Paul Rouleau, emitiu o relatório da Comissão de Emergência de Ordem Pública, que conclui que o governo estava de fato justificado em usar a medida, que incluía a capacidade de bloquear contas bancárias não apenas dos manifestantes, mas também daqueles quem doou para eles. Existem limites razoáveis ​​para a liberdade de expressão, aponta Rouleau.

Acho que esse cara não esteve no centro de Vancouver durante os playoffs da Stanley Cup, quando o Vancouver Canucks perdeu um jogo crítico. A agitação que eclodiu em 1994 e 2011 deixou centenas de feridos e milhões em danos materiais, mas nenhuma emergência federal foi declarada. E vamos ser sinceros – as vidas dos manifestantes foram muito menos impactadas pelos resultados dos playoffs do que pelos mandatos de Covid de Trudeau. Acho que foi apenas ignorado como fãs de hóquei furiosos que acabariam se acalmando quando o catalisador – a perda – se dissipou. Nenhuma ameaça para aqueles que estão no poder e suas incursões no autoritarismo.

O chefe dos Serviços Canadenses de Segurança e Inteligência (CSIS), David Vigneault, destacou durante o inquérito que não considerava o Freedom Comvoy uma ameaça. “O Sr. Vigneault afirmou que em nenhum momento o serviço avaliou que os protestos em Ottawa ou em outros lugares [those referred to as the “Freedom Convoy” and related protests and blockades in January-February 2022] constituiu uma ameaça à segurança do Canadá, conforme definido pela seção 2 da Lei CSIS e que o CSIS não pode investigar ativamente constituindo protesto legal”, de acordo com um documento de consulta. Mas Rouleau insiste que os protestos foram “ilegal”, referenciando o termo várias vezes no relatório.













Rouleau também diz que bloquear as contas bancárias dos participantes com base em listas fornecidas pela Polícia Federal a instituições bancárias foi uma tática usada pelo governo Trudeau para atrair os manifestantes a desistir. “O regime de congelamento de bens tinha dois propósitos principais: primeiro, desencorajar as pessoas a permanecerem no local dos protestos ilegais; e segundo, impedir que mais apoio financeiro chegue aos protestos do comboio”, lê o relatório. “Procurar impedir que quaisquer fundos apoiem os protestos ilegais foi, a meu ver, uma medida razoável nas circunstâncias”, disse. Rouleau concluiu, enquanto elogiava o “eficácia geral” do “ferramenta poderosa” em “levar a emergência a uma resolução segura e rápida”.

Ótimo, exatamente o que precisamos – uma ferramenta recém-carimbada para o governo “desencorajar a participação e incentivar os manifestantes a sair”, como Rouleau coloca. Ele adiciona, “Estou convencido de que desempenhou um papel significativo na redução da pegada dos protestos e, ao fazê-lo, deu uma contribuição significativa para resolver a Emergência de Ordem Pública”. Parece que Rouleau e o congelamento de ativos deveriam apenas conseguir um quarto e deixar o resto de nós lamentando outro prego sendo martelado no caixão da democracia ocidental.

A propósito, o diretor do CSIS, Vigneault, também disse ao inquérito que não havia atores estrangeiros envolvidos no financiamento dos protestos, contrariando as sugestões da imprensa apoiada pelo Estado canadense de que a Rússia poderia estar por trás do movimento. Isso inclui a sugestão agora desmascarada do ex-chefe do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra, Mark Carney, de que “Os financiadores estrangeiros de uma insurreição interferiram em nossos assuntos domésticos desde o início. As autoridades canadenses devem tomar todas as medidas legais para identificá-los e puni-los completamente. O envolvimento de governos estrangeiros e quaisquer funcionários ligados a eles deve ser identificado, exposto e abordado.”













Outro aspecto marcante do relatório Rouleau é seu foco na “desinformação” como um fator contribuinte para os protestos. “Durante a pandemia do COVID-19, os atores estatais estrangeiros tiveram um sucesso significativo na divulgação de informações falsas sobre o COVID-19, medidas de saúde pública e vacinas, como forma de semear a desconfiança nos governos democráticos.” Rouleau escreveu, desconsiderando a operação de propaganda de nível militar conduzida pelo próprio governo. Os militares canadenses usaram ferramentas aprimoradas durante a guerra no Afeganistão para influenciar e moldar a opinião pública em torno da Covid – fato que já havia sido amplamente divulgado pelos manifestantes do Convoy quando saíram às ruas.

A implicação de Rouleau de que o establishment era a voz da verdade e da ciência durante a pandemia e que as informações contraditórias só poderiam ser notícias falsas abre as portas para um maior controle e censura da mídia online e tradicional em favor das narrativas do establishment. Ao encobrir o exagero autoritário de Trudeau, o veredicto final sobre essa repressão efetivamente encoraja mais do mesmo.