Pesquisa revela as preferências dos republicanos para a corrida de 2024 – CMIO

A maioria dos eleitores do Partido Republicano na Califórnia quer ver o governador da Flórida, Ron DeSantis, como o candidato presidencial do partido

A maioria dos republicanos no estado da Califórnia favorece o governador da Flórida, Ron DeSantis, como candidato do partido na corrida presidencial de 2024, com o ex-presidente Donald Trump ficando em segundo lugar.

Como alguns meios de comunicação apontaram, os eleitores republicanos do Golden State podem desempenhar um papel fundamental na determinação de quem concorre à presidência durante as primárias presidenciais republicanas em um ano.

A pesquisa foi realizada online pelo Berkeley Institute of Governmental Studies (IGS) entre 14 e 20 de fevereiro e ouviu 1.755 republicanos registrados na Califórnia.

Cerca de 37% dos entrevistados disseram que apoiariam DeSantis, com Trump recebendo 29%. Os outros candidatos republicanos, incluindo a ex-enviada dos EUA para a ONU Nikki Haley e o ex-vice-presidente Mike Pence, podem contar com o apoio de não mais do que 7% dos eleitores republicanos da Califórnia, indicou a pesquisa.

Entre os eleitores republicanos com diploma universitário no estado, DeSantis tem uma proporção de apoio de mais de dois para um sobre Trump. No subgrupo formado pelos que votaram em Trump em 2020, DeSantis também lidera, com 11 pontos.

“Há uma séria deserção entre suas fileiras,” Mark DiCamillo, diretor do IGS Poll, observou, acrescentando que “esses eleitores agora estão mais a favor de DeSantis do que de Trump.”

Espera-se que o governador da Flórida faça um discurso na Califórnia, na Reagan Library Presidential Library em Simi Valley, bem como em uma arrecadação de fundos para o GOP de Orange County em 5 de março.













O Los Angeles Times informou, citando fontes familiarizadas com os planos de DeSantis, que o político vai se encontrar com ricos doadores republicanos. De acordo com o jornal, as primárias presidenciais do Partido Republicano da Califórnia, marcadas para março de 2024, podem desempenhar um papel fundamental na decisão de quem vence a indicação do partido. Espera-se que o Golden State tenha a maior delegação na Convenção Nacional Republicana de 2024 em Milwaukee, afirma o artigo.

Além disso, a Califórnia é o lar de vários doadores ricos, apontou o The Times. O Center for Responsive Politics estimou que a contribuição do estado para a campanha de Trump em 2020 totalizou mais de US$ 92 milhões.

Outra pesquisa, realizada pelo Yahoo/YouGov no início deste mês, produziu resultados semelhantes, sugerindo que Trump tem apenas uma pequena chance de vencer DeSantis, com este último quatro pontos percentuais à frente.

Pesquisas indicam que Trump perdeu uma parte significativa de sua base de apoio após as eleições legislativas de novembro, nas quais os candidatos endossados ​​pelo ex-presidente se saíram pior do que o esperado.