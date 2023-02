Desde o final de fevereiro do ano passado, a UE já aprovou nove pacotes de sanções contra a Rússia , que incluem restrições financeiras e comerciais, além de sanções individuais. Atualmente, as sanções pessoais da UE contra a Rússia se aplicam a 1.386 indivíduos e 171 organizações. A Federação Russa afirmou repetidamente que o país vai lidar com a pressão das sanções que o Ocidente começou a exercer sobre a Rússia há vários anos e continua a aumentar. Moscou observou que o Ocidente não tem coragem de reconhecer o fracasso das sanções contra a Federação Russa. Nos próprios países ocidentais, as opiniões foram ouvidas mais de uma vez de que as sanções anti-russas são ineficazes. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou anteriormente que a política de contenção e enfraquecimento da Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente, e as sanções foram um duro golpe para toda a economia global. Segundo ele, o principal objetivo do Ocidente é piorar a vida de milhões de pessoas.