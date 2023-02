Proeminente ‘influenciador’ encontrado desmembrado na geladeira – CMIO

As autoridades de Hong Kong prenderam três pessoas pelo assassinato e esquartejamento da modelo Abby Choi depois que suas pernas foram descobertas em uma geladeira durante uma busca policial em uma propriedade em Lung Mei Village, no distrito de Tai Po, na sexta-feira.

As investigações iniciais determinaram que uma disputa financeira pode ter sido o motivo do assassinato do jovem de 28 anos. A polícia também indicou que descobriu tiras de tecido humano em potes de sopa durante a busca e que ainda não localizou a cabeça, o tronco ou as mãos de Choi.

O pai, a mãe e o irmão mais velho do ex-marido de Choi foram presos em conexão com o assassinato. A polícia também revelou que não conseguiu localizar o ex-marido da vítima e alegou que a família tentou enganar os investigadores.

“Acreditamos que a vítima e a família de seu ex-marido tiveram muitas disputas financeiras envolvendo grandes somas”, disse. disse o superintendente Alan Chung. “Alguém estava insatisfeito com a forma como a vítima lidava com seus bens.”

Chung acrescentou que os restos mortais de Choi foram descobertos em um apartamento que “foi organizado por assassinos de sangue frio meticulosamente” e que foram encontradas diversas ferramentas como moedores de carne e motosserras, além de capas de chuva, luvas e máscaras.

Acredita-se que o apartamento tenha sido alugado pelo pai de seu ex-marido há várias semanas e foi descoberto sem mobília – com os investigadores acrescentando que provavelmente foi alugado como um local para descartar o corpo de Choi. Vários pertences de Choi, incluindo sua carteira de identidade e cartões de crédito, foram encontrados na propriedade.

Choi, que na semana passada apareceu na capa digital da proeminente revista de moda L’Officiel Monaco, foi dada como desaparecida pela primeira vez na quarta-feira depois de ser vista pela última vez por seu motorista, irmão de seu ex-marido.

Ela tinha mais de 90.000 seguidores na rede social Instagram e era considerada uma socialite que se relacionava regularmente com a elite de Hong Kong.