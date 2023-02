Moscou responde a alegações de conversas ‘secretas’ sobre a Ucrânia – CMIO

A Suíça não está mais apta a desempenhar um papel de mediação entre os dois países, diz o Ministério das Relações Exteriores

Moscou rejeitou as alegações do ministro das Relações Exteriores da Suíça, Ignazio Cassis, de que negociações não anunciadas sobre a resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia estão ocorrendo em Genebra.

Ele disse ao Le Temps na quarta-feira que “segredo” negociações entre os dois lados estavam em andamento em território suíço. O diplomata descreveu esses contatos como “não de alto nível,” mas enfatizou que a Suíça também está pronta para fornecer um local para contatos entre altos funcionários de Moscou e Kiev.

Quando abordada sobre o assunto no sábado, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, referiu aos jornalistas um comentário feito pelo assessor presidencial Vladimir Medinsky no dia anterior.

“Até onde eu sei, diplomatas russos, representantes da administração e do governo não estão conduzindo nenhuma negociação de alto nível ou de qualquer outro nível” com os ucranianos, afirmou Medinsky.













Zakharova também rejeitou a própria ideia de realizar quaisquer negociações em território suíço, argumentando que “A Suíça, que aderiu às sanções anti-russas unilaterais ilegais do Ocidente, em nosso entendimento, não é mais um estado neutro e não pode reivindicar nenhum papel intermediário na resolução da crise ucraniana.”

A Suíça optou por aderir às sanções da UE contra Moscou quando foram introduzidas pela primeira vez alguns dias após o início do conflito em 24 de fevereiro de 2022. Cassis afirmou na época que o país alpino estava “do lado dos valores ocidentais” e que sua neutralidade permaneceu intacta apesar do “extraordinário” mover.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia também observou que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, assinou um decreto no outono proibindo-o oficialmente de qualquer diálogo com seu colega russo, Vladimir Putin.

Há apenas um ‘cenário’ potencial para negociações na Ucrânia – enviado da Rússia

Representantes russos e ucranianos não se encontram na mesa de negociações desde uma reunião de alto nível em Istambul no final de março.

Medinsky, que chefiou a delegação russa na maior cidade da Turquia, falou sobre o progresso significativo feito durante essas conversas. No entanto, Kiev logo voltou atrás em todos esses acordos, com Moscou sugerindo que isso havia sido feito sob pressão dos apoiadores ocidentais de Zelensky.

A Rússia afirma que está pronta para buscar uma solução diplomática para a crise, ao mesmo tempo em que observa a falta de propostas razoáveis ​​de Kiev ou de Washington.