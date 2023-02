Macron volta a relacionar acordo UE-Mercosul e questões ambientais: 'Não será possível'

O presidente francês,, voltou a afirmar neste sábado (25) que para fechar em definitivo o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, é preciso que as nações do bloco mercosulino respeitem as regras sobre o meio ambiente.

“Um acordo com os países latino-americanos não é possível se não respeitarem os acordos de Paris [sobre o clima] como nós, e se não respeitarem as mesmas restrições ambientais e sanitárias que nós impomos aos nossos produtores”, declarou Macron segundo o Euronews.

Analista também apontam que, mesmo com a preocupação real ambiental, há também por detrás do discurso verde a intenção de prolongar a ratificação pela mesma questão descrita acima.

Desde o começo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o pacto UE-Mercosul voltou com peso para a mesa de negociações entre os dois blocos, principalmente por uma parte de líderes do bloco europeu que veem no acordo a chance de reaquecer os laços, agora enfraquecidos, entre a União Europeia e países latino-americanos.