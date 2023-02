Casa Branca detalha novas sanções contra a Rússia – CMIO

Washington está tomando uma nova ação contra o setor de mineração de Moscou, aumentando as taxas de importação de mais de 100 metais, minerais e produtos químicos russos, disse a Casa Branca em um comunicado publicado na sexta-feira. A medida ocorre no aniversário de um ano da operação militar da Rússia na Ucrânia.

Segundo o comunicado, as medidas são “projetado para atingir as principais commodities russas, gerando receita para o Kremlin, reduzindo a dependência dos EUA da Rússia.”

“A ação de hoje resultará em aumento de tarifas sobre mais de 100 metais, minerais e produtos químicos russos no valor de aproximadamente US$ 2,8 bilhões para a Rússia. Também aumentará significativamente os custos do alumínio fundido ou fundido na Rússia para entrar no mercado dos EUA, a fim de combater os danos à indústria doméstica de alumínio, que está sendo pressionada pelos custos de energia como resultado da invasão russa da Ucrânia.”, dizia o comunicado, sem especificar mais detalhes. No início deste mês, surgiram relatos de que Washington planejava aplicar uma tarifa de importação de 200% ao alumínio russo.

Além disso, os EUA imporão restrições de exportação a 90 empresas da Rússia e de outros países terceiros, incluindo a China, por supostamente “engajar-se em atividades de evasão de sanções e preenchimento em apoio ao setor de defesa da Rússia.” A medida proibirá as empresas visadas de comprar produtos fabricados nos EUA ou em outro lugar com o uso de tecnologia ou software dos EUA.

De acordo com o comunicado, o presidente dos EUA, Joe Biden, deve assinar as novas restrições ainda nesta sexta-feira.













Os EUA, juntamente com outros países ocidentais, impuseram sanções sem precedentes contra a Rússia no ano passado em resposta à operação militar de Moscou na vizinha Ucrânia. As medidas afetaram o comércio, as exportações de energia, o investimento, as finanças e o turismo, entre outras esferas da economia russa, viram centenas de indivíduos russos na lista negra e cerca de metade das reservas russas em moeda estrangeira congeladas.

Os metais russos e seus produtores não foram alvo direto de restrições ocidentais antes, mas muitos compradores evitaram as importações do país nos últimos meses em meio à pressão das sanções. Em dezembro, o ministro do Comércio da Rússia, Denis Manturov, disse que Moscou redirecionaria suas exportações de metais dos países ocidentais para mercados alternativos, com a China, Türkiye, estados membros da União Econômica da Eurásia e países da CEI como prioridades.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT