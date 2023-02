Irã revela novo míssil de cruzeiro de longo alcance – CMIO

Um alto comandante militar iraniano disse que o foguete Paveh pode atingir alvos a até 1.650 km (1.025 milhas) de distância

O Irã agora tem em seu arsenal um míssil de cruzeiro com alcance de 1.650 km (1.025 milhas), afirmou um alto comandante militar. No final do ano passado, Teerã anunciou que havia desenvolvido um míssil balístico capaz de viajar em velocidades hipersônicas.

“Nosso míssil de cruzeiro com alcance de 1.650 km foi adicionado ao arsenal de mísseis da República Islâmica do Irã,” Amirali Hajizadeh, chefe da força aeroespacial da Guarda Revolucionária, disse na TV estatal iraniana na sexta-feira.

A transmissão também transmitiu imagens supostamente retratando o novo míssil Paveh.

Em novembro do ano passado, a vice-secretária de imprensa do Departamento de Defesa dos EUA, Sabrina Singh, expressou ceticismo sobre se o Irã teve sucesso no desenvolvimento de um míssil hipersônico.













Naquela época, Hajizadeh afirmou que o míssil era capaz de penetrar nas defesas antimísseis inimigas e viajar dentro e fora da atmosfera da Terra.

Atualmente, apenas um punhado de nações, como EUA, China e Rússia, possuem a tecnologia necessária para construir esses foguetes avançados.

O Irã tem desenvolvido ativamente suas capacidades de mísseis desde a década de 1980. Embora os EUA e algumas nações europeias tenham expressado repetidamente preocupação com as crescentes capacidades militares da República Islâmica, com Washington impondo sanções, Teerã insiste que seu programa de mísseis é de natureza defensiva e tem como objetivo dissuadir os EUA e seus aliados regionais, incluindo Israel e Arábia Saudita.