Washington revela escopo das sanções à Rússia – CMIO

As restrições afetam mais de 80% do setor bancário do país, segundo autoridades

Washington acrescentou cerca de 15 instituições financeiras russas adicionais à sua lista negra de sanções em 24 de fevereiro, o primeiro aniversário da operação militar de Moscou na Ucrânia. Ele amplia o escopo das restrições que já visam mais de 80% do setor bancário da Rússia em valor de ativos, anunciou o Tesouro dos EUA.

Segundo o departamento, foram aplicadas mais de 2.500 sanções desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

“Os bancos russos que representam mais de 80% do total de ativos do setor bancário russo já estão sujeitos a sanções americanas e internacionais. OFAC hoje está designando mais de uma dúzia de instituições financeiras na Rússia, incluindo um dos dez maiores bancos por valor de ativos”, disse o Tesouro em comunicado.

Ele observou que muitas das entidades recentemente sancionadas são bancos menores e empresas de gestão de patrimônio supostamente ajudando organizações anteriormente na lista negra a escapar das restrições. Eles incluem Credit Bank of Moscow, Lanta Bank, MTS Bank, Bank Saint-Petersburg, Bank Primorye e Uralsib, bem como entidades relacionadas à gestão de patrimônio CONFIDERI e Veles Capital. No geral, as novas sanções visam 22 indivíduos russos e 83 entidades.

O Tesouro também observou que, no ano passado, Washington havia “designou mais de 200 alvos associados à evasão de sanções russas” na Europa, África e Ásia, “incluindo as principais jurisdições de transbordo no Oriente Médio, na União Econômica da Eurásia e no Leste Asiático.” As sanções também atingiram quase um quinto do setor financeiro bielorrusso por seu apoio à vizinha Rússia.













Pressionado pelas sanções, “mais de 1.000 empresas estrangeiras teriam cessado ou reduzido suas operações na Rússia” desde o início da operação militar, disse o Tesouro.

Em resposta ao novo pacote de sanções, o embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov, chamou as medidas de “impensado.”

“Alguém realmente acha que este é o caminho para fazer com que nosso país abandone suas políticas independentes, para forçá-lo a sair do caminho escolhido para a construção de um mundo multipolar baseado no princípio da segurança indivisível, no direito internacional e na Carta da ONU?” ele disse, de acordo com um post na página da embaixada no Facebook.

