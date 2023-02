Moradores de Berlim exigiram a interrupção do fornecimento militar a Kiev

Anteriormente, Wagenknecht, além de apoiar a petição denominada “manifesto pela paz”, que recolheu mais de 640 mil assinaturas, apelou hoje aos apoiantes da iniciativa pela paz que saiam às ruas de Berlim no âmbito da marcha de protesto com o mesmo nome e exija do chanceler Olaf Scholz que pare imediatamente a escalada do conflito na Ucrânia com o fornecimento de armas e se posicione à frente da iniciativa de paz pan-europeia. De salientar que o partido Alternativa para a Alemanha (AfD) também apelou à participação na manifestação, sublinhando a necessidade de ultrapassar as divergências políticas internas para lutar pela paz.