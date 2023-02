O que a suspensão da Rússia do novo tratado nuclear START significa para o mundo – CMIO

O acordo da era Medvedev-Obama foi o último grande acordo de segurança bilateral remanescente entre Moscou e Washington

Por Fyodor Lukyanov, o editor-chefe da Rússia em Assuntos Globais, presidente do Presidium do Conselho de Política Externa e de Defesa e diretor de pesquisa do Valdai International Discussion Club.

A suspensão do Novo Tratado START foi a notícia mais importante do discurso anual do presidente Vladimir Putin e um sinal importante para os atores internacionais. Isso é compreensível, pois afeta o que se costuma chamar de “estabilidade estratégica”, ou seja, o sistema de relações pacíficas entre as potências nucleares.

No entanto, se tentarmos resumir o ponto principal do discurso, foi sobretudo um apelo à Rússia para que se concentrasse nos seus assuntos internos e no seu próprio desenvolvimento. Não havia planos para a ordem global no endereço. E o mundo exterior em geral recebeu um foco muito menor, com uma exigência (para o Ocidente) de não interferir nos assuntos russos e observações (voltadas para todos os outros) sobre a abertura de novos mercados e corredores logísticos para cooperação.

O padrão de relacionamento com o mundo ocidental, conforme delineado na mensagem, é o descomprometimento em todas as frentes: econômica, política, financeira e ética. E esta é a norma, não uma anomalia. Porque a questão ucraniana está no centro da disputa, sobre a qual a Rússia e o Ocidente têm visões diametralmente opostas e irreconciliáveis. Ele assumiu uma forma violenta e provavelmente se arrastará por muito tempo. Mas o objetivo permanece. E a decisão sobre o Novo START deve ser vista nesse contexto, assim como as indicações de que a retomada dos testes nucleares não é impensável. Vamos deixar o lado militar da questão para os profissionais (e temos especialistas brilhantes nessa área), mas essa decisão é principalmente política. Vamos tentar analisá-lo com mais detalhes.













O Novo Tratado START, recentemente prorrogado por cinco anos (em 2021), é o mais recente de uma série de acordos iniciados na segunda metade dos anos 1960 e início dos anos 1970. A fase final da Guerra Fria foi geralmente um período de confronto máximo, e os documentos sobre defesa antimísseis e limitação e redução de armas estratégicas forneceram uma estrutura para a dissuasão mútua entre as superpotências nucleares. O confronto foi oficialmente declarado encerrado na virada dos anos 1990, quando as relações políticas, econômicas e ideológicas entre Moscou e Washington mudaram.

Ao mesmo tempo, o elemento estratégico permaneceu e a existência de capacidades nucleares reduzidas, embora muito significativas, permaneceu a base para a construção das relações EUA-Rússia. Era óbvio contra quem esses arsenais estavam sendo implantados – não havia outros alvos.

Desde que os EUA anunciaram sua retirada do Tratado de Mísseis Antibalísticos em 2002, o curso para desmantelar o sistema à prova de falhas da Guerra Fria foi geralmente predeterminado. Quando o Novo Tratado START foi redigido em um breve momento de “reinicialização”, muitos comentaristas notaram que provavelmente seria o último de seu tipo. Não tanto pela natureza mutável dos contatos entre a Rússia e os EUA, mas porque o modelo de acordos bilaterais não se adequava à realidade global em rápida evolução.

De qualquer forma, a área de estabilidade estratégica foi vista como a última oportunidade de manter uma relação comercial entre a Rússia e os Estados Unidos, como os principais atores responsáveis ​​por evitar o Armagedom nuclear. Enquanto tudo desmoronava, pelo menos aqui nos entendíamos.













Em algum momento, no entanto, isso se tornou bastante ilusório. E com a eclosão de um confronto militar aberto em 2022, manter a abordagem anterior mostrou-se completamente impossível. Em geral, uma situação única e bastante perigosa surgiu de um confronto militar agudo entre duas superpotências nucleares, nas quais uma está diretamente envolvida e a outra indiretamente, mas não menos ativamente.

O que significa na prática a suspensão (a julgar pela experiência das últimas décadas, o primeiro passo para a retirada)? Naturalmente, os especialistas imediatamente se lembram da corrida armamentista sem sentido e extremamente cara dos anos 1970 e 1980. Mas há esperança de que essa experiência não se repita. Além disso, sempre houve uma facção relativamente influente em Washington que considerava todos os tratados desfavoráveis ​​e defendia a máxima liberdade de armas. Mas no sistema internacional de hoje, baseado em relações assimétricas e desequilíbrios, o velho mantra da paridade parece um pouco ultrapassado.

A declaração de Vladimir Putin é uma indicação deliberada de que o conflito na Ucrânia e o fator nuclear estão no mesmo nível. A menção de testes nucleares destina-se a indicar a possível trajetória de novos movimentos da Rússia se a escalada da OTAN e dos EUA continuar, um desejo para o qual foi discutido muitas vezes na recente Conferência de Segurança de Munique.

O fim da era dos tratados bilaterais e possivelmente de outros acordos desse período (multilaterais, mas iniciados pela URSS e pelos EUA) dificilmente é motivo de regozijo. Qualquer “limpeza” do ambiente internacional e acordos dos principais países sobre questões importantes que fortaleçam os fundamentos da cultura política são melhores do que uma demonstração desenfreada de instinto. Mas nenhum acordo é permanente. O antigo modelo de relacionamento, baseado na crise dos mísseis cubanos, expirou. Se haverá um novo, logo descobriremos.