A inflação nos EUA continua a subir – CMIO

Os preços ao consumidor nos EUA subiram 0,6% em janeiro em relação ao mês anterior, após um aumento de 0,2% em dezembro, de acordo com um relatório divulgado pelo Departamento de Comércio na sexta-feira. Na comparação anual, os preços subiram 5,4%, ante alta de 5,3% em dezembro.

Enquanto isso, o índice de preços de gastos de consumo pessoal – a medida de inflação preferida do Federal Reserve – aumentou 5,4% em comparação com o ano anterior. O núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, aumentou 4,7% em relação ao ano anterior.

As leituras de preços de janeiro superaram as expectativas dos analistas, reduzindo as esperanças de que o Fed possa optar por interromper sua campanha de aumento de juros. Desde março passado, o regulador introduziu oito aumentos importantes nas taxas de juros em uma tentativa de conter os preços.

Funcionários do Federal Reserve sugeriram esta semana que a inflação persistentemente alta decorre de uma combinação complexa de circunstâncias e é improvável que desacelere no curto prazo.

“As forças inflacionárias que atualmente afetam a economia dos EUA representam uma mistura complexa de elementos temporários e mais duradouros que desafiam uma explicação simples e parcimoniosa,” disse o governador Philip Jefferson em comentários para um painel, conforme citado pela Bloomberg.

“O atual desequilíbrio entre a oferta e a demanda de mão de obra, combinado com a grande parcela dos custos trabalhistas no setor de serviços, sugere que a alta da inflação pode diminuir lentamente.”

