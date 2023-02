Além de submarino, Scholz encontra Modi para pressionar acordo de livre comércio entre UE e Índia

Scholz também disse que os investimentos das 1.800 empresas alemãs que já estão na Índia devem ser aumentados, mas apesar do interesse, a regulamentação e as barreiras comerciais tornam o país asiático um mercado difícil para as empresas alemãs quebrarem.

Um outro assunto que segue na esteira de interesses germânicos com os indianos é a chance de assinar um contrato de US$ 5,2 bilhões (R$ 27,01 bilhões) pra produção conjunta de novos submarinos para o país asiático. No momento a empresa alemã ThyssenKrupp Marine Systems está concorrendo com a empresa sul-coreana Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co, conforme noticiado.