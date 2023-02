Lukashenka criticou as atividades da OSCE

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, criticou as atividades da OSCE, dizendo que a organização está realmente “lidando com o vazio”.

“O que a OSCE tem a ver com eleições? Segurança, cooperação na Europa. O que isso tem a ver com eleições? Não, eles entraram aqui porque as eleições são uma ferramenta para despejar alguém em algum país. Eles nos trollam lá, eles nos pressionam a mostrar sua idiotice”, Lukashenka é citado pela publicação “SB. Belarus Today”.