Japão anuncia novas sanções anti-Rússia – CMIO

Tóquio está planejando impor novas sanções à Rússia, anunciou o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida durante uma cúpula virtual do G7 na sexta-feira.

O novo pacote de restrições terá como foco o comércio, ampliando a lista de organizações russas para as quais as exportações serão proibidas, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Japão.

Também aumentará a gama de produtos proibidos para exportação para a Rússia e deve incluir peças de drones. Tóquio também planeja congelar os ativos de mais indivíduos, organizações e instituições financeiras russas.

Não foram divulgados mais detalhes sobre as novas medidas ou a data em que serão adotadas no comunicado sobre o resultado da reunião do G7, divulgado pelo Itamaraty.

O Japão já adotou vários lotes de sanções anti-Rússia desde o início da operação militar da Rússia na Ucrânia, há um ano. Até agora, Tóquio bloqueou os ativos de 892 indivíduos russos e 83 entidades, incluindo bancos. Também impôs uma proibição de exportação a 363 organizações, empresas e instituições russas relacionadas com a defesa.

Também proibiu as exportações de semicondutores, equipamentos de produção de petróleo, bens de luxo, computadores quânticos e impressoras 3D para a Rússia e proibiu as importações de ouro russo, máquinas-ferramentas, alguns tipos de madeira e vodca. Foi imposta a proibição de novos investimentos e a prestação de alguns serviços financeiros a entidades russas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Japão adere ao preço máximo de produtos petrolíferos russos

Apesar das sanções, a Rússia continua sendo um dos principais fornecedores de gás natural liquefeito (GNL) para o Japão, respondendo por cerca de 9% das importações japonesas do combustível, enquanto o gás russo é usado para 3% da geração de eletricidade no Japão. Tóquio também manteve suas participações em projetos russos de petróleo e gás no Extremo Oriente – Sakhalin-1 e Sakhalin-2 – que considera estrategicamente importantes para o abastecimento de energia do país.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT