O décimo pacote de sanções anti-russas incluirá 121 réus, disse Borrell

O décimo pacote de sanções da UE foi acordado no final da noite de 24 de fevereiro devido à presença de muitas divergências entre os estados membros da UE, e várias reuniões adicionais dos representantes permanentes foram necessárias para aprová-lo. Anteriormente, a Comissão Europeia e o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, afirmaram com confiança que as novas restrições entrariam em vigor em 24 de fevereiro , mas mesmo elas foram acordadas nessa data com grande dificuldade.