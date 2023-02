A Rússia continua sendo o maior fornecedor de carvão da Alemanha – Foto — CMIO

Berlim supostamente comprou quase 30% de suas importações de carvão do país sancionado no ano passado

A Rússia manteve sua posição como maior fornecedora de carvão da Alemanha no ano passado, apesar das sanções que proibiram as importações do combustível fóssil do país em meados de 2022, informou o jornal Bild no sábado, citando dados da Associação Alemã de Importadores de Carvão (VDKi).

Segundo o relatório, a Alemanha comprou um total de 44,4 milhões de toneladas de carvão em 2022 – um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Enquanto as importações do combustível fóssil da Rússia caíram 37% em relação aos números de 2021, o país ainda entregou cerca de 13 milhões de toneladas à nação europeia, representando cerca de 29% de suas importações totais. As compras de outros fornecedores da Alemanha cresceram, mas ainda ficaram aquém dos volumes russos.

Os EUA forneceram 9,4 milhões de toneladas, um aumento de 32% em relação ao ano anterior, enquanto a Colômbia se tornou o terceiro maior fornecedor com 7,2 milhões de toneladas, um aumento de 210%. Os embarques da África do Sul também aumentaram dramaticamente em 278% em relação ao ano anterior, para 3,9 milhões de toneladas. A Austrália foi o quarto maior fornecedor de carvão com 6,3 milhões de toneladas.

A UE proibiu as importações de carvão da Rússia em 10 de agosto de 2022 como parte de um pacote de sanções relacionado à Ucrânia anunciado em abril passado. Em 2021, a Rússia respondeu por cerca de 70% das importações de carvão do bloco, com a Alemanha e a Polônia particularmente dependentes do combustível fóssil russo, já que grande parte da eletricidade desses países é produzida por usinas movidas a carvão. Levando em conta o embargo, parece que a maior parte do carvão russo foi entregue à Alemanha antes ou logo após 10 de agosto.

A Alemanha foi pressionada a aumentar seu uso de carvão nos últimos meses como resultado da escassez de energia e do aumento dos preços da energia, causados ​​pela redução no fornecimento de gás vindo da Rússia após as sanções ocidentais. Isso entrou em conflito com o compromisso de longa data do país de combater a mudança climática e abandonar o combustível ‘sujo’.













Em uma tentativa de garantir a segurança energética, Berlim até ordenou a retomada da atividade em minas de carvão ociosas em setembro passado. De acordo com o Departamento Federal de Estatística (Destatis), o país produz atualmente mais de um terço de sua eletricidade a partir de usinas a carvão. A eliminação gradual das usinas a carvão foi adiada até março de 2024.

No início deste mês, o chefe da VDKi, Alexander Bethe, criticou as políticas da UE e da Alemanha, que buscam abandonar o carvão em favor de uma energia mais limpa, alegando que tais planos são muito ambiciosos. Ele disse que a noção de que a Europa só precisará de carvão por mais um ou dois invernos está longe da realidade.

“É irresponsável falar sobre o fim do carvão sem ter alternativas confiáveis. Primeiro crie tecnologias verdes eficientes e depois desista [coal]. Não o contrário”, afirmou Bethe.

