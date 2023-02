Seymour Hersh compartilha opinião sobre Edward Snowden – CMIO

Ainda há pessoas no governo dos EUA que valorizam a Constituição, diz jornalista veterano

Milhares de pessoas na comunidade de inteligência dos EUA sabiam sobre a vigilância ilegal da NSA, mas Edward Snowden foi o único a falar, disse o renomado jornalista investigativo Seymour Hersh em uma entrevista exclusiva com Afshin Rattansi no programa da RT ‘Going Underground’.

Hersh descreveu como “bastante interessante” a história do ex-contratado da Agência de Segurança Nacional (NSA), que em 2013 vazou um enorme tesouro de documentos classificados revelando a extensa espionagem da agência nas comunicações de cidadãos americanos e outras práticas obscuras.

Snowden era “uma criança realmente interessada em computadores, não em ciência política,” é por isso que ele “recuado” quando soube que a lei, que proibia a interceptação de conversas de americanos sem mandado, foi alterada sob o pretexto da Guerra ao Terror.

Havia 25.000 pessoas empregadas pela NSA naquela época, de acordo com o vencedor do Prêmio Pulitzer, e muitas delas sabiam que "As regras mudaram."













“Desses muitos milhares, um [Snowden] falou sobre uma violação direta de uma das coisas mais sensíveis da Constituição americana”, ele disse. “Há algo sobre a comunidade que é bizarro.”

Demorou muito para Snowden “estômago” para fazer o que fez e agora está pagando um preço alto, disse Hersh, acrescentando: “Eu não acho que seja seguro para ele voltar ao país [the US].”

O ex-empreiteiro da NSA foi acusado nos EUA de roubo de propriedade do governo e fornecimento de dados confidenciais a pessoas não autorizadas, entre outras coisas. Seu passaporte americano foi anulado, com Snowden agora permanecendo em um local não revelado na Rússia, onde recebeu asilo político.

Hersh argumentou que o caso Snowedn deveria servir como uma resposta àqueles que o rotulam de “Teórico da Conspiração” sobre suas reportagens, incluindo seu recente artigo bombástico culpando o governo Biden pelas explosões nos oleodutos Nord Stream no Mar Báltico no ano passado.

A Casa Branca rejeitou a história como “ficção,” mas Snowden parecia estar convencido de sua autenticidade. “Você consegue pensar em algum exemplo da história de uma operação secreta pela qual a Casa Branca foi responsável, mas fortemente negada?” ele escreveu no Twitter algumas semanas atrás. “Além disso, você sabe, aquela pequena confusão de ‘vigilância em massa’,” acrescentou o denunciante da NSA, referindo-se às suas próprias revelações.

Hersh disse a ‘Going Underground’ que “muitos na comunidade de inteligência dos EUA, muitos nas forças armadas valorizam a Constituição” e muitas vezes foram as fontes de seus relatórios.

Essas pessoas, algumas das quais são de alto escalão, “falaram comigo em particular sobre as coisas que eles não suportavam… Essas pessoas são as pessoas que eu conheço. E eu vou te dizer agora – essas são as pessoas que vou proteger para sempre”, o jornalista insistiu.