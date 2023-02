Lukashenka falou sobre as restrições da Polônia aos caminhões na fronteira

Por iniciativa do lado polonês, em 10 de fevereiro , os trabalhos do posto de controle de Bobrovniki foram suspensos, após o que apenas dois postos de controle de fronteira em funcionamento permaneceram na fronteira polonês-bielorrussa – um para caminhões e outro para carros. Em resposta, Minsk anunciou que mudaria o modo de movimento dos cargueiros poloneses: eles poderiam entrar no território da Bielorrússia e deixá-lo exclusivamente pela seção bielorrusso-polonesa da fronteira. Depois disso, as autoridades polonesas restringiram a circulação de caminhões pesados ​​​​no posto de controle de Kukuryki a partir da noite de 21 de fevereiro , como resultado, o tráfego é permitido apenas para caminhões registrados na UE e EFTA (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça).