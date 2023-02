Iraque opta por acordos em yuan no comércio com a China – CMIO

O banco central do Iraque anunciou esta semana que o comércio do país com a China poderá em breve ser liquidado diretamente em yuan, segundo a Reuters. O relatório diz que o movimento é uma tentativa de melhorar o acesso à moeda estrangeira.

O regulador tem tomado medidas urgentes para compensar a escassez de dólares nos mercados locais, o que levou o gabinete a aprovar uma reavaliação da moeda no início deste mês, disse a agência de notícias.

“É a primeira vez que as importações da China serão financiadas em yuan, já que as importações iraquianas da China foram financiadas apenas em dólares (americanos)”, disse. o conselheiro econômico do governo, Mudhir Salih, disse à Reuters.

Como parte do plano, o regulador pode aumentar os saldos dos bancos iraquianos que possuem contas em yuans em bancos chineses. Outra opção seria aumentar os saldos dos bancos locais por meio das contas do banco central no JP Morgan e no Banco de Desenvolvimento de Cingapura (DBS), acrescentou o regulador.

A primeira opção dependeria das reservas de yuans do banco central, enquanto a outra usaria as reservas de dólares americanos do banco no JP Morgan e DBS. Os dois bancos converteriam os dólares em yuans e pagariam ao beneficiário final na China, explicou Salih.

A mudança é o mais recente sinal do crescente papel do yuan no cenário internacional, segundo a Reuters.

Como parte de sua estratégia de desdolarização, Pequim tem promovido acordos em moedas nacionais diferentes do dólar americano e do euro. A China tem gradualmente aberto seus mercados financeiros à medida que mais países procuram diversificar suas exposições cambiais.

