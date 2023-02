Alex Jones afirma que DOJ quer seu gato – CMIO

O artista de performance política diz que o governo ameaçou confiscar o felino de $ 2.000

O Departamento de Justiça dos EUA pode apreender o gato ragdoll do provocador Alex Jones, Mushu, disse Jones a seus seguidores em um vídeo postado no Twitter de sua esposa Erika Wulff Jones na quinta-feira, alegando que havia sido interrogado sobre o felino e seu valor durante uma audiência de falência.

Jones insistiu que as autoridades passaram cinco minutos inteiros questionando-o sobre o gato, dizendo a seus seguidores “eles queriam saber se os ativos estavam escondidos no gato.” Ele falou enquanto acariciava o felino de dois anos, que recebeu o nome de sua filha.

Apesar de admitir que Mushu estava no lado caro – “como $ 2.000”, ele reconheceu, qualificando que era uma raça de ragdoll cara – ele bateu o pé com a ideia de que “eles podem querer o gato para as famílias Sandy Hook.”

“O negócio está quebrado. Você não está pegando o gato”, declarou o fundador da Infowars, maravilhado “este é o próximo nível. isso é assédio” e insistindo “ninguém nunca ouviu falar disso. meu advogado nunca ouviu falar disso.” As perguntas sobre o gato foram “não é uma brincadeira”, acrescentou, reiterando, “A linha na areia é, você não pode ter meu gato.”

O que, você quer meus filhos a seguir? Você quer sacrificar meus filhos ou algo assim?

Jones entrou com pedido de proteção contra falência em dezembro, depois que um processo por difamação das famílias das crianças mortas no tiroteio na Escola Primária Sandy Hook o deixou devendo quase US$ 1,5 bilhão. Sua empresa Infowars e sua controladora Free Speech Systems também pediram concordata no ano passado.

Apesar da alegada falência de Jones, um tribunal do Texas apresentou documentos no início deste mês alegando que ele gasta quase US$ 100.000 mensais e tem US$ 10 milhões em ativos – incluindo três propriedades em Austin, Texas, um terreno, três carros, dois barcos, duas armas, “acesso vitalício ao serviço de helicóptero”… e um gato.

A personalidade da mídia foi condenada por um tribunal de Connecticut a pagar pesadas indenizações punitivas depois que as famílias de Sandy Hook o processaram por fazer declarações falsas sobre o tiroteio de 2012 em seu programa de notícias. Embora Jones tenha retratado suas afirmações anteriores, ele inicialmente defendeu a teoria de que as famílias e o pessoal de emergência no local eram apenas “atores de crise” e todo o massacre foi encenado para induzir os americanos a abrir mão de seu direito da Segunda Emenda de possuir armas de fogo.