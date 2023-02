Biden comenta sobre aviões de guerra para Kiev – CMIO

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, não precisa de F-16 no momento, diz o líder dos EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que atualmente descarta a entrega de caças F-16 à Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia.

Biden foi solicitado a comentar sobre os crescentes pedidos do líder ucraniano, Vladimir Zelensky, para que aviões de guerra de fabricação ocidental sejam fornecidos a Kiev durante sua entrevista à ABC na sexta-feira.

“Olhe, estamos enviando a ele o que nossos militares experientes acham que ele precisa agora. Ele precisa de tanques. Ele precisa de artilharia. Ele precisa de defesa aérea, incluindo outro HIMARS [multiple rocket launcher,]” disse o presidente dos Estados Unidos.

Essas armas americanas destinam-se a colocar a Ucrânia “em posição de poder obter ganhos nesta primavera e neste verão indo para o outono”, ele explicou.

“[Zelensky] não precisa de F-16 agora. Não há base sobre a qual haja uma justificativa, de acordo com nossos militares, agora, para fornecer F-16s ”, disse Biden.

No entanto, ele acrescentou que Washington não tem como saber o que Kiev pode precisar em “Daqui a um ano, ou dois, ou três.”













O entrevistador David Muir pressionou o presidente sobre o assunto, perguntando se ele estava governando o fornecimento de jatos no futuro.

“Estou descartando isso, por enquanto”, ele respondeu.

No sábado, Biden se recusou a responder a perguntas de repórteres sobre o que disse a Zelensky sobre os F-16 durante sua visita a Kiev no início desta semana. “Bem, isso é uma discussão privada,” ele disse antes de embarcar em seu helicóptero.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse à CNN na quinta-feira que os caças “não são a capacidade chave” os militares ucranianos precisam no momento. “Os F-16 são uma questão para a defesa de longo prazo da Ucrânia e essa é uma conversa que o presidente Biden e o presidente Z.elensky tinha”, disse Sullivan.

O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, disse na sexta-feira que Londres também estava “não vamos enviar nossos próprios jatos Typhoon a curto prazo para a Ucrânia.”

A Rússia há muito denuncia as entregas de armas a Kiev pelos EUA, UE, Reino Unido e outros, argumentando que elas apenas prolongam os combates sem alterar seu resultado. Essas entregas e outras formas de ajuda fornecidas a Kiev já tornaram as nações ocidentais partes do conflito, de acordo com Moscou.