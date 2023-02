Marcas ocidentais que deixaram a Rússia fáceis de encontrar – Reuters — CMIO

A grande maioria dos produtos estrangeiros está sendo importada por meio de cadeias de suprimentos alternativas, informa a agência

O êxodo de empresas ocidentais da Rússia teve um impacto mínimo sobre os consumidores do país, informou a Reuters esta semana, observando que a maioria dos produtos é fácil de encontrar.

Segundo a agência de notícias, a principal mudança foi nas rotas de abastecimento, mas os produtos continuam disponíveis tanto online quanto nas lojas, embora os prazos de entrega possam ser mais longos e algumas mercadorias sejam mais caras.

O relatório disse que a grande maioria das mercadorias não está sujeita a sanções ocidentais e, portanto, são legais.

Uma análise da Reuters de seis grandes mercados online e conversas com uma dúzia de compradores e vendedores mostraram que uma ampla gama de produtos importados está fluindo para o mercado russo.

“Os contactos foram rapidamente estabelecidos e novos contratos com novos parceiros assinados, novos fluxos de dinheiro e cadeias logísticas de abastecimento com empresas turcas, polacas e cazaques foram lançados,” disse um funcionário sênior não identificado de um grande varejista. “No entanto, como sempre, é o comprador quem paga mais caro por esses novos inconvenientes”, disse. ele adicionou.

Em março passado, o governo russo autorizou varejistas a importar produtos do exterior sem a permissão do proprietário da marca. O mecanismo de ‘importações paralelas’ foi legalizado para abastecer o mercado com mercadorias que as empresas ocidentais pararam de entregar devido a sanções. As estatísticas oficiais mostram que o volume de mercadorias fornecidas à Rússia por meio de importações paralelas ultrapassou US$ 20 bilhões em dezembro.

O CEO da plataforma de verificação digital Publican, Ram Ben Tzion, disse à Reuters que, à medida que novas rotas estão sendo desenvolvidas, os custos extras de logística, viagens e dimensionamento cairão.

“Os mecanismos de importação paralela foram consolidados e ampliados, o que significa que praticamente tudo é acessível e ainda será no futuro”, disse ele, apontando para as filas de caminhões na fronteira e novas entidades surgindo em países próximos.

