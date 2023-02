A guerra energética da UE com a Rússia ainda não acabou – IEA — CMIO

A UE deve intensificar os esforços para se preparar para a próxima estação de aquecimento com efetivamente nenhum fornecimento de energia da Rússia, alertou o chefe da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, em entrevista ao Financial Times.

Segundo Birol, a UE tem “montanhas movidas” e conseguiu evitar em grande parte uma crise de energia total graças aos esforços para garantir suprimentos alternativos e clima ameno, o que permitiu que os armazenamentos de gás permanecessem amplamente preenchidos. No entanto, ainda existe o risco de os integrantes do bloco estarem despreparados para o próximo inverno.

“A Rússia jogou a carta da energia e não ganhou… mas seria muito forte dizer que a Europa já ganhou a batalha da energia… estar confiante demais para o próximo inverno é arriscado e é hora de continuar e intensificar os esforços para 2023”, afirmou.

Birol instou as autoridades a se concentrarem na conservação de energia e nas energias renováveis.

“Algumas das conquistas feitas em energia limpa e redução das receitas da Rússia são boas, mas não é uma solução permanente. Contamos com a ajuda do clima ameno. Ganhamos algum tempo, o que é vital, mas há muito mais a fazer.”

O especialista alertou para dois fatores que representam grandes riscos para a segurança energética da região. Em primeiro lugar, a Rússia pode cortar os suprimentos restantes, cerca de 20% dos níveis de 2021, que atualmente fluem para a UE por meio de um oleoduto de trânsito na Ucrânia e através de Türkiye.













Em segundo lugar, a reabertura pós-Covid-19 da China pode aguçar a concorrência pelo fornecimento de gás natural liquefeito (GNL), do qual a Europa passou a depender no ano passado. Ambas as situações tornariam cada vez mais difícil reabastecer os armazéns para a próxima estação de aquecimento, o que poderia levar à escassez, especialmente se o próximo inverno for mais frio do que o atual.

A UE já contou com a Rússia para quase metade de seu abastecimento de energia antes do conflito na Ucrânia, que começou há quase um ano. No entanto, os fluxos de gás diminuíram gradualmente no ano passado, tanto devido a sanções ocidentais contra a Rússia quanto a obstáculos técnicos, incluindo a sabotagem nos oleodutos Nord Stream da Rússia em setembro, tornando-os inoperáveis.

