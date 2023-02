China inicia o maior projeto de hidrogênio verde do mundo – CMIO

A China iniciou a construção de um projeto de hidrogênio verde em larga escala que usará energia solar e eólica na Região Autônoma da Mongólia Interior da China, de acordo com o Sinopec Group, o maior refinador de petróleo do país.

A empresa espera que o projeto, seu segundo empreendimento de hidrogênio verde, produza 30.000 toneladas de hidrogênio verde e 240.000 toneladas de oxigênio verde anualmente.

De acordo com Xu Zhendong, diretor executivo da filial da Mongólia Interior da Sinopec Star Petroleum, o hidrogênio verde e o oxigênio verde produzidos lá serão transportados por oleodutos para um projeto piloto de processamento profundo de carvão para substituir parte do que é produzido usando o carvão existente. método de hidrogênio.

A Mongólia Interior é atualmente uma das maiores regiões de mineração de carvão da China, mas está prestes a se tornar um centro de energia renovável. Embora a China ainda dependa fortemente de sua grande indústria de carvão, espera fazer uma transição gradual para alternativas renováveis ​​e alcançar a descarbonização nas próximas décadas. O país planeja se tornar neutro em carbono até 2060, após um pico nas emissões de carbono em 2030.













O hidrogênio é considerado verde, pois é produzido a partir de fontes renováveis, como fontes solares e eólicas, e não resulta em emissões de dióxido de carbono.

Depois de se tornar totalmente operacional, espera-se que o projeto reduza as emissões anuais de dióxido de carbono em cerca de 1,43 milhão de toneladas. Isso equivale a plantar cerca de 825.000 árvores, segundo Xu.

A China é o maior produtor mundial de hidrogênio, embora a maior parte seja atualmente produzida a partir do carvão. Espera-se que a produção anual do país atinja até 200.000 toneladas de hidrogênio – graças às energias renováveis ​​– para reduzir as emissões de dióxido de carbono em até dois milhões de toneladas até 2025.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT