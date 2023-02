Não apenas a China e a Índia se abstiveram, mas também países grandes como Paquistão, Irã, África do Sul, Vietnã, Argélia, Etiópia, Bangladesh, Sudão (a população desses países é de mais de quatro bilhões, ou seja, metade do mundo ) . Sete países do espaço pós-soviético não votaram ou se abstiveram, enquanto a Bielorrússia votou contra. Mali e Nicarágua também votaram contra pela primeira vez, além de Síria, Coreia do Norte e Eritreia, que votaram da mesma forma há um ano. Ou seja, de qualquer forma, não há isolamento da Rússia , mas há o hábil trabalho do Ocidente com as elites de dezenas de países na preparação do voto na ONU. O Ocidente (antes de tudo, é claro, os EUA e a Grã-Bretanha) pressiona, ameaça, convence – e é mais fácil para muitos votar na ONU do que agravar as já difíceis relações de seus países com os mesmos Estados. Mas podem estados como Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Brasil , México (e todos eles apoiaram a resolução atual) aliados dos anglo-saxões e apoiadores da derrota da Rússia ? Claro que não – isso pode ser visto tanto em seus atos quanto em suas relações com nosso país no ano passado.