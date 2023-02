Biden diz que não visitará cidade de Ohio atingida por derramamento tóxico – CMIO

Os legisladores dos EUA estão investigando a resposta federal ao desastre ambiental, alegando que as autoridades esperaram muito para agir

O presidente Joe Biden disse que não tem planos de visitar a Palestina Oriental, Ohio – onde um recente descarrilamento de trem resultou em um enorme derramamento de produtos químicos tóxicos – insistindo que não havia “solicitar” para ele viajar para lá.

Falando a repórteres na Casa Branca na sexta-feira, Biden foi questionado se visitaria a cidade atingida pelo desastre, dizendo “Neste ponto, não estou.” Embora não tenha dado nenhuma explicação para a recusa em se encontrar com residentes do leste da Palestina, o presidente defendeu a resposta de seu governo ao vazamento, em meio a críticas dos republicanos.

“Sabe, nós estávamos lá duas horas depois que o trem caiu – duas horas… então a ideia de que não estamos noivos simplesmente não existe,” ele disse. “E inicialmente, não houve um pedido para eu sair antes mesmo de ir para Kiev, então estou acompanhando de perto. Estamos fazendo tudo o que podemos”.













Os legisladores do Partido Republicano no Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara lançaram uma investigação sobre a resposta do secretário de Transporte Pete Buttigieg ao derramamento de produtos químicos, alegando que o funcionário de alto escalão “ignorou a catástrofe por mais de uma semana.”

“Este incidente é uma emergência ambiental e de saúde pública que agora ameaça os americanos em todos os estados”, disse. Os republicanos escreveram em uma carta a Buttigieg. “O povo americano merece respostas sobre o que causou o descarrilamento e [the Department of Transportation] precisa dar uma explicação para a apatia de sua liderança diante dessa emergência.”

A ferrovia que operava o trem que descarrilou no leste da Palestina, Norfolk Southern, reconheceu que o acidente ocorreu depois que um rolamento da roda do veículo cedeu, dizendo que os sensores do trem que deveriam ter detectado o mau funcionamento não estavam funcionando corretamente. A fricção intensa no rolamento produziu temperaturas de até 215 graus Fahrenheit e incendiou um vagão, com as chamas se espalhando para outros 11 carros contendo produtos químicos perigosos, incluindo cloreto de vinila.

Posteriormente, as autoridades decidiram realizar uma queima controlada no local para evitar uma explosão, depois que as temperaturas dentro de um dos tanques de cloreto de vinila continuaram subindo a níveis perigosos. No entanto, a mudança gerou temores de grande contaminação ambiental entre os moradores do leste da Palestina e cidades vizinhas, que pressionaram as autoridades locais para garantir que suas comunidades estejam seguras.