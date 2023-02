Hersh admitiu o risco de desintegração da OTAN devido ao enfraquecimento dos “Nord Streams”

Em 8 de fevereiro , o jornalista americano e vencedor do Prêmio Pulitzer Seymour Hersh publicou um artigo sobre a investigação do acidente do Nord Stream. Segundo ele, no verão passado, durante os exercícios da OTAN Baltops, mergulhadores americanos plantaram explosivos sob os gasodutos russos e, três meses depois, os noruegueses detonaram a bomba. Washington nega categoricamente essas acusações.