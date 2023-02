Livros infantis ‘clássicos’ serão publicados após linha de censura – CMIO

A editora dos livros disse que os leitores agora poderão escolher entre diferentes versões dos amados romances infantis de Roald Dahl.

A Penguin Random House optou por publicar versões não editadas dos livros infantis de Roald Dahl, depois que a empresa com sede no Reino Unido revisou passagens em mais de uma dúzia de obras para remover linguagem considerada ofensiva, gerando alegações de censura.

A editora anunciou a reversão na sexta-feira, dizendo que 17 dos consagrados livros infantis de Dahl seriam lançados em sua forma original e não editada, além de versões atualizadas, que contêm seções alteradas relacionadas a tópicos como peso, aparência, raça ou gênero de um personagem. .

“Ao disponibilizar as duas… versões, oferecemos aos leitores a escolha de decidir como eles vivenciam as histórias mágicas e maravilhosas de Roald Dahl.” Francesca Dow, diretora-gerente de livros infantis da Penguin Random House, disse em um comunicado. “Também reconhecemos a importância de manter os textos clássicos de Dahl impressos.”

A agência que controla os direitos das obras de Dahl, a Roald Dahl Story Company, inicialmente disse que trabalhou com a Penguin Random House para alterar os livros para garantir que “As histórias e personagens maravilhosos de Dahl continuam a ser apreciados por todas as crianças hoje.” No entanto, as mudanças nas histórias muito amadas geraram acusações de censura por parte dos críticos, entre eles o autor Salman Rushdie, que enfrentou ameaças de morte e um ataque violento por causa de seu romance de 1988, ‘Os Versos Satânicos’.













“Roald Dahl não era nenhum anjo, mas isso é uma censura absurda. A Puffin Books e o espólio Dahl deveriam se envergonhar.” ele escreveu no Twitter.

Embora a Roald Dahl Story Company tenha argumentado que as edições dos livros foram “pequeno e cuidadosamente considerado,” dezenas de mudanças foram detectadas em algumas obras, como ‘Charlie and the Chocolate Factory’. O alvoroço público sobre as alterações parece ter sido suficiente para convencer a Penguin a mudar de rumo.

“Ouvimos o debate na semana passada que reafirmou o poder extraordinário dos livros de Roald Dahl e as questões muito reais sobre como as histórias de outra era podem ser mantidas relevantes para cada nova geração”, disse. disse Barca Negra.

Dahl escreveu uma longa linha de livros infantis conhecidos antes de sua morte em 1990, entre eles ‘James and the Giant Peach’, ‘Matilda’ e ‘The Big Friendly Giant’, vendendo cerca de 300 milhões de cópias em todo o mundo. No entanto, o autor foi criticado por comentários anti-semitas feitos em vários momentos de sua vida, pelos quais seu espólio se desculpou em 2020, enquanto passagens de alguns de seus romances foram consideradas ofensivas.