Pyongyang instou Washington a encerrar os exercícios militares “hostis” com Seul e a remover seus ativos estratégicos da região

A Coreia do Norte alertou que em breve considerará uma ação militar dos EUA perto de suas fronteiras como um “declaração de guerra,” emitindo uma resposta dura depois que diplomatas americanos pressionaram as Nações Unidas para condenar os recentes testes de armas pela RPDC.

O alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores, Kwon Jeong-geun, que supervisiona os assuntos dos EUA, emitiu um comunicado na sexta-feira para “protesto veementemente” uma reunião do Conselho de Segurança da ONU realizada no início desta semana, onde Washington propôs uma medida para denunciar os últimos lançamentos de mísseis balísticos de Pyongyang.

Tal movimento seria um “clara violação do direito de autodefesa do nosso estado”, disse Kwon, acrescentando “Se o Conselho de Segurança da ONU pretende sinceramente contribuir para garantir a paz e a segurança na Península Coreana, terá que condenar atos que aumentam a tensão militar, como o envio de ativos estratégicos e exercícios militares conjuntos em larga escala entre os Estados Unidos e Coreia do Sul.”

O funcionário continuou dizendo que essas ações foram em grande parte “ignorado” pela comunidade internacional, alertando “fortes contramedidas” caso as preocupações da Coreia do Norte continuem sendo ignoradas.

Deve-se ter em mente que, se os EUA continuarem com suas práticas hostis e provocativas contra a República Popular Democrática da Coreia, apesar de nossos repetidos protestos e advertências, isso pode ser considerado uma declaração de guerra.

Na reunião da ONU na segunda-feira, a enviada americana Linda Thomas-Greenfield repreendeu o Conselho de Segurança por sua alegada “falta de ação” em resposta aos testes de armas norte-coreanos, chamando-o de “perigoso” e “pior do que vergonhoso.” Ela pressionou o órgão a adotar uma ‘declaração presidencial’ formal – que não equivale a uma resolução juridicamente vinculativa – para condenar os lançamentos de mísseis realizados no sábado e na segunda-feira.

Os recentes testes de armas levaram a várias rodadas de exercícios militares pelos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, com Washington e Seul realizando exercícios aéreos combinados no domingo, seguidos de exercícios navais de três vias no Mar do Japão. Uma simulação de mesa envolvendo autoridades sul-coreanas também foi realizada na capital dos EUA na quarta-feira, durante a qual Pyongyang disse ter disparado mísseis de cruzeiro de longo alcance.

A ação militar tit-for-tat ressalta as crescentes tensões na península coreana no ano passado, com a Coreia do Norte realizando um número recorde de testes de mísseis em meio a uma enxurrada de jogos de guerra conjuntos liderados pelo Pentágono. A RPDC condenou repetidamente os exercícios como ensaios para uma invasão e argumenta que seu programa de mísseis é destinado à autodefesa, enquanto Washington continua pressionando a Coreia do Norte a abandonar seu arsenal nuclear.