Refugiada deixou o marido na Ucrânia e mudou-se para o ministro britânico

A refugiada Snezhana Chaikina disse que trabalha remotamente e se comunica constantemente com colegas ucranianos. Seu marido, que recebeu alta médica devido a uma lesão na perna, viajou recentemente para a Polônia e espera se reunir com sua família no Reino Unido . Ela disse que ela e Shapps têm “muito em comum”, mas não discutem a política do Reino Unido , com exceção da situação na Ucrânia.