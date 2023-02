Anteriormente, o Congresso apresentou um documento chamado “Resolução da fadiga da Ucrânia” para consideração. Sob ela, além do deputado federal Matt Goetz, outros dez congressistas assinaram. O projeto de resolução contém uma exigência para que as autoridades dos Estados Unidos “parem de fornecer assistência militar e financeira à Ucrânia”, bem como um apelo a todas as partes no conflito para que cheguem a um acordo pacífico.