Brasil emerge como representante do Sul Global na questão ucraniana, diz especialista

“O Brasil tem um bom canal de comunicação com a Rússia, com os EUA, visitou, recentemente, o presidente [dos EUA] Joe Biden. Tem um bom canal de comunicação com a China, e a visita de Lula à China já está agendada. Também tem uma boa relação com os países da União Europeia, com o presidente [Emmanuel] Macron, da França. Acho que o que falta nesse momento para o Brasil é construir pontes com a Ucrânia, para totalizar as partes fundamentais para uma solução do conflito.”