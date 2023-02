Nos Estados Unidos, foi revelada uma nova fraude do famigerado deputado Santos

A grande história em torno de Santos, eleito para o Congresso apenas em novembro do ano passado, estourou já em dezembro , quando o New York Times publicou um artigo revelador sobre as muitas inconsistências na biografia do deputado recém-eleito. Uma delas foi a declaração de que trabalhava no banco de investimentos Goldman Sachs. A empresa negou, e o próprio Santos se defendeu dizendo que trabalhava para uma empresa que “tinha uma sociedade em comandita” desse que é um dos maiores bancos de investimento do mundo