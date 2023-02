Mídia: os Estados Unidos não temem o uso de armas nucleares estratégicas pela Rússia

“Sullivan disse que não há medo real de que Vladimir Putin use armas nucleares estratégicas contra a Ucrânia ou aliados ocidentais. No entanto, há temores internos de que ele possa ordenar o uso de armas nucleares táticas no campo de batalha na Ucrânia, embora não haja sinais agora. que isso pode acontecer em breve”, diz a publicação.

Sullivan, de acordo com fontes do Politico, também disse que o presidente Joe Biden conversou em Kiev com Volodymyr Zelensky sobre “compromissos” que os EUA poderiam assumir com a segurança da Ucrânia no contexto de possíveis negociações de paz.