Um ano depois, eis como o conflito na Ucrânia está mudando a ordem mundial – CMIO

A estratégia fracassada do Ocidente para a Ucrânia deu poder à maioria global para rejeitar a dominação dos EUA

Dmitry Trenin é professor pesquisador da Escola Superior de Economia e pesquisador principal do Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais. Ele também é membro do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia .

Em seu recente discurso ao parlamento da Rússia, o presidente Vladimir Putin citou a guerra na Ucrânia e o envolvimento dos EUA/OTAN no conflito como a principal razão para sua decisão de “suspender” A participação de Moscou no Novo Tratado START de 2010 sobre armas nucleares estratégicas. Putin também sugeriu que a Rússia deveria estar pronta para retomar os testes nucleares.

Efetivamente, este anúncio, prontamente transformado em lei pelo parlamento russo, significa um fim formal para as antigas instituições de controle de armas estratégicas que começaram há mais de 50 anos. Se o New START for seguido pelo CTBT (Tratado Abrangente de Proibição de Testes) e depois pelo NPT (Tratado de Não-Proliferação), a desregulamentação estratégica será completa. A lógica de Putin é que os Estados Unidos não podem inspecionar as bases russas de mísseis e, ao mesmo tempo, seguir uma política de “derrotando estrategicamente” Moscou na Ucrânia.

A decisão do Kremlin foi tudo menos um raio do nada. A guerra por procuração na Ucrânia veio como o culminar de um processo de uma década e meia de deterioração constante das relações russo-americanas e russo-ue. Desde que ficou claro – em meados dos anos 2000 – que a Rússia não se encaixaria na ordem dominada pelos EUA e que Washington e seus aliados não permitiriam que a Rússia assinasse termos que Moscou consideraria aceitáveis, a trajetória de o relacionamento geralmente aponta para o confronto.

É verdade que houve um breve período, que coincidiu com a presidência de Dmitry Medvedev (2008-12), que testemunhou, além da assinatura do Novo START, uma tentativa de construção de uma parceria estratégica entre a Rússia e a OTAN e modernização e parcerias tecnológicas entre a Rússia e os principais países ocidentais, incluindo os EUA e a Alemanha. Essa tentativa, no entanto, acabou sendo o último grito dos esforços para integrar a Rússia ao, ou pelo menos com, o Ocidente após o fim da Guerra Fria.

Essencialmente, enquanto Moscou buscava segurança igual e indivisível, bem como tecnologia e oportunidades de negócios, Washington e Berlim estavam interessados ​​principalmente em suavizar e diluir o regime político interno da Rússia. Também não havia como tratar seriamente as preocupações de segurança russas sobre o alargamento da OTAN: Moscovo teve de aceitar a ordem pós-Guerra Fria em que já não tinha voz decisiva. Essa incompatibilidade de objetivos principais não poderia durar muito. Já em 2011-12, as perspectivas para as relações Rússia-Ocidente poderiam ser resumidas como algo como: vai piorar antes de piorar.

Esperançosamente, a ameaça crível de aniquilação completa – o cerne da dissuasão nuclear – ainda nos protegerá do pior resultado, mas as mudanças provocadas pela guerra na Ucrânia no cenário estratégico global durante seu primeiro ano são realmente enormes. A desregulamentação estratégica entre Moscou e Washington já foi destacada. Na prática, isso significará que cada parte será livre para construir, estruturar e desdobrar suas forças estratégicas como bem entender, e contar com seus próprios meios técnicos nacionais – como satélites espiões e outras formas de inteligência – como a principal fonte de informação sobre o outro. É natural esperar que, sob tais circunstâncias, ambas as partes tenham um incentivo poderoso para se engajar no planejamento do pior cenário possível.

É verdade que das cinco potências nucleares ‘estabelecidas’ e dos quatro outros países que possuem armas nucleares, apenas dois – Estados Unidos e Rússia – historicamente se engajaram no controle de armas nucleares. Durante anos, Washington procurou encontrar maneiras de vincular Pequim ao diálogo estratégico EUA-Rússia, levando assim a um acordo tripartite. Acredita-se que a China, que nunca se interessou pela oferta dos EUA, esteja agora em processo de expansão e aprimoramento substanciais de suas forças nucleares estratégicas. Se e quando Pequim estará pronta para engajar Washington em negociações estratégicas sobre armas é uma incógnita. Depois que os EUA designaram formalmente a China como seu principal adversário, as relações sino-americanas têm se tornado cada vez mais tensas. De qualquer forma, administrar uma equação estratégica entre as três principais potências nucleares, uma das quais considera as outras duas como adversárias, ficará agora mais difícil.

A desregulamentação estratégica não é apenas a ausência de tratados vinculantes. Também é provável que signifique o desmoronamento da estrutura conceitual para o controle de armas, que foi originalmente desenvolvida pelos americanos na década de 1960 e depois aceita pela União Soviética. Quaisquer acordos futuros entre as potências nucleares do mundo – quando vierem – exigirão um conceito totalmente novo que possa ser baseado nos elementos pactuados e mutuamente adequados desenvolvidos pelos países participantes, com seus ambientes estratégicos e culturas muito diferentes. Certamente será uma tarefa muito assustadora.













A reação raivosa de Putin ao apelo da OTAN para que a Rússia observe o Novo START e deixe os inspetores americanos entrarem abriu outra questão relativamente menor: as armas nucleares da Grã-Bretanha e da França. A União Soviética há muito insistia em incluir os arsenais nucleares desses dois países nos tetos dos EUA, e só cedeu durante a perestroika de Gorbachev. Com Paris e Londres tendo um papel ativo na guerra por procuração na Ucrânia, Moscou não está mais fingindo que as forças nucleares do Reino Unido e da França estão lá apenas para defender seus próprios países. Eles são vistos como parte do arsenal combinado do adversário ocidental liderado pelos Estados Unidos. Isso não é grande coisa no momento, mas qualquer arranjo futuro concebível teria que abordar a questão das forças anglo-francesas.

Em termos geopolíticos, a guerra na Ucrânia energizou Washington para construir uma coalizão global para se opor à Rússia. Isso costuma ser apresentado como uma grande conquista do governo do presidente Joe Biden. No entanto, olhando para isso de uma perspectiva diferente, as políticas da Rússia (e da China) das três administrações sucessivas dos EUA – Obama, Trump e, particularmente, Biden – levaram a uma grande divisão entre as grandes potências que passou da competição para a rivalidade amarga. (com a China) e guerra por procuração (com a Rússia na Ucrânia).

Os esforços dos EUA para fazer a China se distanciar da Rússia parecem ridículos em uma situação em que a estratégia de Washington parece ser derrotar/conter seus dois principais adversários um a um e, além disso, colocá-los um contra o outro. O famoso triângulo Kissingeriano agora aponta para uma direção diferente: é Washington que tem as piores relações possíveis com os outros dois. Quanto a Moscou e Pequim, eles estão ficando ainda mais próximos como resultado.

Uma cooperação e coordenação mais estreitas entre a China e a Rússia em meio à guerra na Ucrânia, que está emergindo gradualmente na plataforma de interesses estratégicos comuns, representa uma grande mudança no equilíbrio de poder mundial. Além disso – e o que vai muito além do conceito ocidental usual de “grande competição de poder” – é o surgimento de mais de uma centena de atores de diferentes calibres em muitas partes do mundo que se recusaram a apoiar os EUA e seus aliados em as sanções contra a Rússia e mantiveram ou mesmo expandiram seu comércio e outras relações com Moscou. Esses países insistem em seguir seus próprios interesses nacionais como os veem e buscam ampliar sua autonomia em política externa. No final das contas, esse fenômeno – chame-o de Ascensão da Maioria Global (não mais silenciosa) – pode ser o desenvolvimento mais importante até agora a caminho à nova ordem mundial.