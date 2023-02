Casa Branca não vê ‘nenhuma indicação’ de uso indevido de ajuda de Kiev – CMIO

Enquanto os republicanos pressionam para que os fundos sejam auditados, o governo Biden nega qualquer preocupação com a corrupção na Ucrânia

Enfrentando a crescente pressão dos republicanos para auditar os bilhões de dólares em ajuda que os EUA estão enviando à Ucrânia, o governo do presidente Joe Biden sugeriu na sexta-feira que não há motivo para preocupação de que os fundos estejam sendo desviados.

“Não vimos nenhuma indicação até o momento de que qualquer um dos recursos ou armas que fornecemos à Ucrânia tenham sido mal utilizados, extraviados, roubados, vendidos no mercado negro ou capturados pelos russos”, disse. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse em uma coletiva de imprensa. Ele fez uma afirmação semelhante em janeiro, aparentemente ignorando relatórios sugerindo o contrário.

A CBS News informou em agosto que apenas cerca de 30% das armas ocidentais enviadas à Ucrânia estavam chegando às linhas de frente, dizendo que o armamento tinha que passar por uma rede complexa de “senhores do poder, oligarcas [and] atores políticos” para chegar às tropas. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, demitiu no mês passado vários altos funcionários de seu governo por lucrar com a ajuda ocidental. A Ucrânia está consistentemente classificada entre os países mais corruptos da Europa, de acordo com a Transparência Internacional.













Washington destinou US$ 113 bilhões em ajuda a Kiev desde o início do conflito Rússia-Ucrânia, há um ano. Os legisladores do Partido Democrata de Biden e até mesmo alguns republicanos rejeitaram os apelos para estabelecer uma supervisão mais forte dos enormes pacotes de ajuda, embora o Pentágono tenha reconhecido que a escala do programa cria um “Muito real” risco de mal uso dos recursos.

Com os republicanos ganhando o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato de novembro, o governo Biden tem enfrentado crescentes demandas por responsabilidade. O Comitê de Supervisão da Câmara exigiu na quarta-feira que o governo entregasse documentos provando que a ajuda militar e econômica alocada à Ucrânia não está sendo perdida para “desperdício, fraude e abuso”.

A deputada Marjorie Taylor Greene, republicana da Geórgia, disse na quinta-feira que apresentará um projeto de lei para forçar uma auditoria do programa de ajuda à Ucrânia. “É exatamente disso que o povo americano precisa, uma auditoria na Ucrânia, porque não temos ideia de para onde está indo todo esse dinheiro”, afirmou. ela disse em uma entrevista à Fox News.

Pesquisas recentes mostram que o apoio público ao envolvimento dos EUA na crise da Ucrânia está diminuindo. Uma pesquisa da Associated Press-NORC divulgada na semana passada mostrou que apenas 48% dos americanos apóiam a ajuda militar contínua a Kiev.