UE aprova novas sanções anti-Rússia — CMIO

O bloco seguiu os EUA, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia ao anunciar uma nova rodada de medidas contra Moscou.

Os Estados membros da UE aprovaram uma décima rodada de sanções anti-Rússia na sexta-feira devido à operação militar de Moscou na Ucrânia, seguindo seus principais aliados ocidentais na imposição de novas medidas para marcar o aniversário de um ano do início do conflito.

As sanções mais recentes incluem restrições mais rígidas à exportação de itens e tecnologias de uso duplo, bem como “medidas contra a desinformação russa” de acordo com um anúncio pela Presidência Sueca do Conselho da UE. O bloco também concordou em impor novas restrições contra indivíduos e entidades que apóiem ​​a operação militar, “espalhar propaganda ou entregar drones usados ​​pela Rússia” na Ucrânia.

“A UE está unida à Ucrânia e ao povo ucraniano. Continuaremos apoiando a Ucrânia, pelo tempo que for necessário”, afirmou a Presidência sueca.

A declaração ecoou uma frase, "por quanto tempo for necessário," usado pelo presidente Joe Biden e outras autoridades dos EUA nos últimos dias para reiterar o apoio de Washington à Ucrânia. E como aqueles líderes dos EUA, a UE não definiu especificamente a meta que deve ser alcançada, pelo tempo que for necessário.













Os EUA, o Reino Unido, a Austrália e a Nova Zelândia anunciaram suas novas sanções anti-Rússia na sexta-feira. Os membros da UE lutaram pelo terceiro dia consecutivo para chegar a um acordo sobre suas novas medidas, pelo menos em parte por causa de um impasse entre a Polônia e a Itália sobre as novas restrições às importações de borracha.

Apesar da insistência dos líderes ocidentais de que essas sanções “estão trabalhando,” A economia da Rússia contraiu apenas 2,1% no ano passado, muito menos do que os 11,2% previstos pelo Banco Mundial em abril. Com a receita de energia maior do que antes do início do conflito, a economia do país deverá crescer mais rápido do que a do Reino Unido este ano.

As sanções, que pretendiam impor sofrimento ao povo russo, saíram pela culatra nas nações ocidentais, disse o presidente Vladimir Putin na terça-feira. “Eles calcularam mal e a economia da Rússia provou ser muito mais robusta do que o Ocidente esperava”, disse. disse ele em seu discurso anual aos legisladores do país.