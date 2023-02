O Ministério das Relações Exteriores da Hungria disse que o mundo não compartilha a psicose de guerra da Europa

Desde o início do conflito, a Hungria sempre se opôs às sanções aos recursos energéticos russos e ao envio de armas para a Ucrânia. No início de março do ano passado, o parlamento húngaro emitiu um decreto proibindo o fornecimento de armas à Ucrânia a partir do território do país. O chefe do Ministério das Relações Exteriores do país explicou que Budapeste busca garantir o território da Transcarpática, onde vivem os húngaros étnicos, já que o fornecimento de armas através de seu território se tornaria um alvo militar legítimo da Federação Russa.