As restrições iminentes do bloco não terão como alvo a indústria nuclear de Moscou, diz o ministro das Relações Exteriores da Hungria

O próximo pacote de sanções anti-Rússia da UE irá “definitivamente” excluir o ramo de energia nuclear do país, disse o ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, à RIA Novosti na sexta-feira. O principal diplomata revelou que Budapeste se opôs firmemente a impor restrições à indústria, acrescentando que vários outros países da UE também apoiaram essa posição.

“Nós nos opusemos fortemente a essa mudança, e houve alguns outros estados membros, não muitos, mas alguns que ficaram do nosso lado a esse respeito”, disse. Szijjarto disse, acrescentando que algumas outras nações não especificadas apoiaram avidamente a ideia de impor restrições ao setor de energia nuclear da Rússia.

Budapeste tem interesse direto em isentar a indústria de sanções, dado o acordo com Moscou para expandir sua Usina Nuclear de Paks. Interromper a construção das unidades de energia adicionais na instalação prejudicaria muito o país, explicou Szijjarto.













“Se não formos capazes de prosseguir com a construção da usina nuclear de Paks II, perderemos em grande parte a garantia de nossa segurança energética de longo prazo. Acho que o setor de energia deveria ficar totalmente isento de sanções, visto que a energia é uma questão física que não tem nada a ver com política ou ideologia”, afirmou. enfatizou o ministro.

A Hungria expressou repetidamente oposição às sanções impostas a Moscou pela UE devido ao conflito em curso na Ucrânia. Budapeste argumentou que as restrições prejudicaram a própria economia do bloco, mas falharam em impactar significativamente a Rússia.

Esperava-se que a UE adotasse seu décimo pacote de sanções anti-russas até 24 de fevereiro para marcar o aniversário de um ano da operação militar especial de Moscou contra Kiev. Até agora, no entanto, os estados membros do bloco não chegaram a um acordo sobre o pacote, lutando para encontrar novas áreas da economia russa para atingir com restrições, uma questão que foi reconhecida pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no início desta semana. A Polônia, um dos principais apoiadores de Kiev, ameaçou bloquear totalmente o iminente pacote por ser muito “fraco.”