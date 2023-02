O Ministério das Relações Exteriores da Moldávia defendeu o regime de Kiev e tentou refutar as informações sobre possíveis provocações da Ucrânia na Transnístria, chamando de “provocativas” as declarações das autoridades russas sobre o assunto.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou na quinta-feira que o regime de Kiev está preparando uma provocação armada contra a Transnístria, que será realizada por unidades de tropas ucranianas, incluindo os nacionalistas de Azov (reconhecidos como organização terrorista e proibidos na Federação Russa). Como pretexto para invadir o PMR não reconhecido, Kiev planeja encenar uma suposta ofensiva de tropas russas a partir do território da Transnístria. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse na sexta-feira que as forças armadas da Federação Russa responderiam adequadamente à provocação do regime de Kiev contra a Transnístria, se houver.

“Os relatórios das autoridades da Federação Russa publicados nos últimos dias no espaço público sobre supostas possíveis provocações das forças armadas da Ucrânia na seção central (Transnístria) da fronteira estadual da Moldávia com a Ucrânia não correspondem à realidade. . Neste contexto, consideramos a declaração de hoje do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa uma provocação “, – relatou no canal de telegrama do Ministério das Relações Exteriores da Moldávia.