EUA revelam mais sanções anti-Rússia – CMIO

O embargo relacionado à Ucrânia atinge “mais de 200” entidades e indivíduos, incluindo cidadãos suíços e israelenses

Como parte do esforço do G7 para “isolar” Moscou dos mercados e finanças globais, os EUA sancionaram na sexta-feira dezenas de empresas, indivíduos e navios “vinculado” para a Rússia, juntamente com o aumento das tarifas sobre produtos russos cuja importação Washington ainda permite.

As medidas visam “degradar ainda mais a economia da Rússia e diminuir sua capacidade de travar uma guerra contra a Ucrânia”, disse a Casa Branca, e se aplicam não apenas aos russos, mas “atores de países terceiros na Europa, Ásia e Oriente Médio” a quem o governo dos EUA acusou de apoiar Moscou.

Quase 90 empresas russas e chinesas foram colocadas na lista de controle de exportação do Departamento de Comércio dos EUA. O presidente Joe Biden também imporá tarifas sobre “mais de 100 metais, minerais e produtos químicos russos”, cujas importações são avaliadas em US$ 2,8 bilhões.

Embora reconhecendo esta vontade “aumentar significativamente os custos do alumínio que foi fundido ou fundido na Rússia” aos consumidores americanos, a Casa Branca insistiu que as medidas foram calibradas para “minimizar as perturbações do mercado.”

As sanções do Departamento do Tesouro atingiram 83 entidades e 22 indivíduos, dos quais mais de 30 são “indivíduos e empresas de países terceiros ligados aos esforços de evasão de sanções da Rússia.”













Entre eles estavam Marat Savelov e Olga Raykes, cidadãos russo-israelenses que fundaram a empresa de serviços financeiros Confideri e a Vend Ore GmbH, com sede na Áustria, ambas agora sancionadas por “operar ou ter operado no setor de serviços financeiros” da economia russa.

Também estão na lista o empresário suíço-italiano Walter Moretti e “sua rede de associados e empresas”, que os EUA alegaram ter “tecnologias e equipamentos ocidentais sensíveis adquiridos secretamente” para os serviços militares e de inteligência russos.

As últimas sanções dos EUA também atingiram uma dúzia de instituições financeiras, incluindo o Banco de Crédito de Moscou, um dos dez maiores bancos da Rússia. Outros nomes que se destacaram na lista de sanções foram a apresentadora de TV Olga Skabeeva e o batalhão Esparta das Forças Armadas da República Popular de Donetsk (DPR).

Os EUA e seus aliados acusaram a Rússia de “invasão não provocada e injustificada” da Ucrânia no ano passado. Moscou disse que a operação militar especial no país vizinho foi uma resposta forçada à recusa de Kiev em implementar os Acordos de Minsk e os preparativos para tomar Donbass à força.